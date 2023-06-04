Основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин не исключил, что ВСУ действительно до сих пор занимают юго-западные окраины Бахмута (Артемовска). При этом он отметил, что речь идет о 0,05 процента территории, удержание которой авторитетные западные эксперты называют “идиотизмом”.

Напомним, что о подразделениях ВСУ в Артемовске утром 4 июня заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она отметила, что боевики занимают юго-западные окраины в то время как ВС РФ проводят ротацию войск.

По словам украинских военных, занимают они территорию, которая принадлежит местному садоводству. То есть фактически, дачный микрорайон, в котором сохранилось несколько летних домиков. Далее идут минные заграждения, прорваться сквозь которые в город не представляется возможным.

Несмотря на это Киев продолжает упоминать Артемовск, уже 15 дней не желая признавать очевидного – город для него окончательно потерян. Боевики все еще обстреливают его и пытаются проводить фланговые атаки с севера и юга, но все это отражается российскими ВС.