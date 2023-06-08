На Запорожском направлении украинские войска перешли в контрнаступление, написала в социальных сетях замминистра обороны Украины Анна Маляр. Весьма актуальная информация, учитывая, что российские ВС еще 5 июня сообщали о первых наступательных действия ВСУ.

Портал “Военное обозрение” сообщил, что в настоящий момент продолжаются бои под Ореховым на Запорожском направлении. Также российские ВС отражают атаки противника на Новопавловском участке линии соприкосновения у населенного пункта Большая Новоселка.

Киев пытается контратаковать и под Артемовском (Бахмутом), но и там он лишь несет крупные потери, оказавшись не в состоянии прорвать оборону ВС РФ.

Авторы портала отмечают, что Минобороны Украины пришлось признать переход в контрнаступление, хотя до того ведомство хранило “режим молчания”.