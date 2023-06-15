Киевский режим впервые публично признал факт потери военной техники западного производства во время контрнаступления ВС Украины на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр продемонстрировала фото подбитой БМП M2 Bradley производства США.

По словам украинского замминистра, американская боевая машина пехоты получила повреждения в результате попадания российского реактивного снаряда, выпущенного из БМ-21 «Град» ВС России. Маляр подчеркнула, что экипаж БМП из состава 47-й бригады смог самостоятельно эвакуироваться и в настоящий момент уже получил новый БМП M2 Bradley. При этом только один из военнослужащих не может продолжать нести службу из-за полученной контузии.

Замминистра обороны Украины отметила, что поврежденная боевая машина пехоты уже была доставлена в ремонтный цех, после чего она снова вернется в строй. Однако о внушительных потерях украинской бронетехники и личного состава начали активно писать не только в российской прессе, но также и в западных СМИ.

Американский телеканал CNN сообщает о 16 уничтоженных БМП M2 Bradley ВС Украины. При этом в Пентагоне пока никак не комментируют кадры с горящей американской бронетехникой.