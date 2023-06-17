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Специалисты выяснили, что организм обладателей II группы крови меньше других подвержен к образованию злокачественных опухолей. Ученые провели анализ более тысячи медицинских карт пациентов и в итоге пришли к соответствующему выводу. В завершении своего исследования, специалисты осознали, что наименее подвержены риску развития онкологических заболеваний именно обладатели второй группы крови.

Также ученые определили, что самыми восприимчивыми к раковым образованиям являются люди с первой группой крови. То есть у них чаще всего развиваются злокачественные образования. Поэтому специалисты рекомендуют обладателям первой группы крови регулярно проходить медицинское обследование.

Также онкологи рекомендуют с целью снижения риска развития онкологических заболеваний сократить употребление красного мяса, полуфабрикатов, фаст-фуда и алкоголя. Придерживание сбалансированного диетического питания существенно уменьшает риск возникновения раковых клеток.

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