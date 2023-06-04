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Польский портал Lublin112 рассказал о городке Красныстав, в котором из-за украинских беженцев все чаще стали происходить “шокирующие события”, передает РИА Новости.

Авторы публикации сообщают, что речь идет об украинцах цыганского происхождения, которые превратили мирный и спокойный город в место воровства и мошенничества. Теперь все местные жители постоянно опасаются за жизнь своих друзей и близких.

Беженцы уже несколько раз вступали в конфликты с полицейскими и успокоить их удавалось лишь за счет жестких действий и численного превосходства правоохранителей.

В магазинах беженцы часто вскрывают упаковки с едой, “угощаются” продуктами, а затем оставляют коробки на полках, избегая таким образом необходимости в оплате.

Мэр города Роберт Костюк был вынужден вмешаться в сложившуюся ситуацию, так как количество сигналов о бесчинствах украинцев стало зашкаливать. Он провел встречу с полицией, с которой договорился об усилении патрулирования в городе. Особенно в тех местах, где промышляют беженцы.

Напомним, что некоторые аналитики опасаются, что Польша из-за беженцев вскоре превратится в “Укрополь” а поляки станут для украинцев обслугой.

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