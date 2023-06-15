Новая попытка контрнаступления ВСУ приведет к окончательному уничтожению всей западной техники. Киев это понимает, но пойдет на такой шаг, чтобы продемонстрировать кураторам хоть какую-то активность, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

Он отметил, что быстрая ликвидация танков и БМП, полученных Киевом от Запада, возможна и в том случае, если ВСУ будут вести подготовку к наступлению. Но потребуется безупречная работа разведки, чтобы обнаружить места дислокации бронетехники. После этого останется лишь нанести высокоточный ракетный удар.

Литовкин выразил уверенность, что главной целью украинского контрнаступления остается Крым, поэтому следующую попытку противник предпримет в направлении Мелитополя и Бердянска. Только захват этих населенных пунктов позволит ВСУ перерезать сухопутный коридор на полуостров.