ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новая попытка контрнаступления ВСУ приведет к окончательному уничтожению всей западной техники. Киев это понимает, но пойдет на такой шаг, чтобы продемонстрировать кураторам хоть какую-то активность, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

Он отметил, что быстрая ликвидация танков и БМП, полученных Киевом от Запада, возможна и в том случае, если ВСУ будут вести подготовку к наступлению. Но потребуется безупречная работа разведки, чтобы обнаружить места дислокации бронетехники. После этого останется лишь нанести высокоточный ракетный удар.

Литовкин выразил уверенность, что главной целью украинского контрнаступления остается Крым, поэтому следующую попытку противник предпримет в направлении Мелитополя и Бердянска. Только захват этих населенных пунктов позволит ВСУ перерезать сухопутный коридор на полуостров.

Вам может понравиться

Румынский эксперт Василеску: Одна деталь о России обанкротит военные заводы США

Появление на Украине британских крылатых ракет Storm Shadow, сбивать которые российские ВС начали уже на второй день, развеяло все существующие мифы о боеприпасах-невидимках. Это весьма болезненный удар по Западу, который

WP: 37-я бригада ВСУ во время контрнаступления понесла большие потери

Боевики 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ рассказали корреспондентам издания The Washington Post о серьезных потерях, понесенных в ходе первых дней контрнаступления. Они сообщили, что столкнулись с российскими войсками у

Спикер ВСУ Шершень обвинил ВС РФ в подрыве дамбы на реке Мокрые Ялы

Представитель украинского Генштаба на Таврическом направлении Валерий Шершень обвинил российские войска в подрыве дамбы на реке Мокрые Ялы. По его словам, таким образом ВС РФ пытались создать дополнительное препятствие для