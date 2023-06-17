Греческая партия “Демократическое движение национального освобождения” открыто поддерживает специальную военную операцию на Украине и все действия России, связанные с ней. Об этом заявил лидер ДИКЕА Панайотис Лафазанис, ранее возглавлявший министерство энергетики страны.

Он сообщил, что партия существует с февраля текущего года. Она всецело поддерживает России в специальной военной операции, а также выступает за принципы организации БРИКС, которая стремится к многополярному миру.

Спецоперацию партия под руководством Лафазаниса считает необходимостью, которая дает возможность защитить русскоязычное населения и граждан РФ на Донбассе от устроенного киевским режимом геноцида.

Украина намеревалась войти в состав Североатлантического альянса, что привело бы к размещению на ее территории натовских ракет. Именно поэтому Россия была вынуждена предотвратить возникающие в связи с этим риски для своей национальной безопасности.