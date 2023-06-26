Юная Софья вышла замуж за Льва Толстого в возрасте 18 лет в то время, как великому русскому писателю на тот момент уже было 34 года. Отец девушки был очень знаменитым врачом. До брака между Софьей и Львом царила полная идиллия, пока писатель не ознакомил свою будущую супругу с личными дневниками, в которые он записывал свои самые сокровенные мысли и переживания.

Таким образом, Толстой продемонстрировал будущей жене свою открытость и полное доверие, однако для молодой девушки это стало полным шоком и разочарованием. Юная Софья в один миг узнала о развлечениях своего будущего мужа с проститутками и о романе с крестьянкой Аксиньей, которая даже родила ему сына.

Тем не менее девушка все-таки решилась выйти замуж за Льва Толстого, хотя ревность к своему супругу сохранилась у Софьи на протяжение всей жизни. В итоге она родила ему 13 детей, а в браке они прожили более 50 лет. Постоянно ссорились, обижались друг на друга, но все-таки мирились и все-таки были вместе.

При этом Лев всецело доверял своей супруге и разрешал ей читать свои дневники. Поэтому Софья смогла прочитать запись от 24 сентября, сделанную сразу после их первой брачной ночи. В дневнике было написано: «Не она».