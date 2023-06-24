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Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал внесение в верхнюю палату Конгресса США резолюции, которая приравняет использование на Украине тактического ядерного оружия к атаке на весь Североатлантический альянс.

Аналитик напомнил, что Запад отлично понимает, что России не нужно использовать тактическое ядерное оружие, так как Украине даже без него никогда не одержать победу в СВО. Однако США и НАТО постоянно возвращаются к теме ТЯО, пытаясь нагнетать панику.

Резолюция, внесенная в Конгресс, лишь выдает планы США, показывает, что Вашингтон готов к любым провокациям без ограничений. Химическое и биологическое оружие на Украине он уже использовал, удар по экологии из-за подрыва Каховской ГЭС нанесен, теперь остается лишь подорвать грязную ядерную бомбу.

США поняли, что изолировать Россию бесконечными санкциями не получается, поэтому решили действовать иначе. Они уже заявляли, что ракеты “Кинжал” и “Искандер” могут использовать ядерные боеголовки. Сейчас им ничего не стоит взорвать тактический заряд, который скорее всего уже находится на Украине, а затем разбросать обломки того же “Искандера” вокруг и обвинить Россию в атаке.

Вашингтон и его союзники уверены, что наказать их никто не сможет, поэтому уже готовы к новой эскалации, которая приведет к непредсказуемым последствиям.

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