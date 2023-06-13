Военный эксперт Алексей Леонков рассказал журналистам, что от ВОЗ не запрещено применение снарядов с обедненным ураном. А ведь от них гибнут не только военные, но и страдает местное население. По словам эксперта, применение данного типа боеприпасов в Югославии и Ираке привело к заражению почвы и воды. Это зафиксировано на документальном уровне. В такой среде у человека обостряются хронические заболевания, возникают новые, включая онкологию.

Леонков рассказал, что уже предпринимались попытки отнести снаряды с обедненным ураном к категории запрещенного вида оружия. Однако для этого нужна санкция ВОЗ. Но члены организации не взяли во внимание отчеты о тяжелых последствиях для людей и окружающей среды в целом.

По словам эксперта, доказать последствия очень сложно, так как результаты негативного влияния на человеческий организм видны не сразу, а через длительный промежуток времени. «Так что когда Британия и Америка заявляют, что боеприпасы не опасны, они лукавят», – зарезюмировал Леонков.