Уникальная теория профессора Чудинова, который утверждает, что на Марсе обнаружены русские надписи, привлекает внимание общественности, о чем пишет Лента.ру.

Ученые и артисты с полной решимостью стремятся доказать, что русский язык является самым древним в мире и служит основой для других языков. Приверженцы этой гипотезы утверждают, что западные языковые стили являются весьма логичными и рациональными, тогда как русский язык используется для описания и выражения чувств. Несколько лет назад в одной из телепередач произошла дискуссия на эту тему с участием диакона Андрея Кураева, замдиректора Института русского языка имени Виноградова Виктора Живова и юмориста Михаила Задорнова.

В ходе этой дискуссии Андрей Кураев указал, что слово «calidum» (что означает «горячий» на латыни) происходит от древнерусского слова «каленый», которое возникло из фразы «к алому», а слово «ovum» (что означает «яйцо» на латыни) происходит от русского слова «овал».

Известный юморист Михаил Задорнов в своих лекциях раскрывал арийские тайны русского языка и утверждал, что русский язык является корнем многих других языков мира. Его юмористический подход и творческая интерпретация лингвистических фактов привлекли внимание общественности, однако его теории так и не были подтверждены научно.