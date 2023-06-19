Около трёх недель инструкторы НАТО чаще всего готовят украинских военных, которых затем посылают на передовую. В отдельных случаях курс военной подготовки может занимать около двух месяцев, но не больше. Для военных ВСУ предусмотрены только краткосрочные курсы. Об этом пишет газета Le Monde – сообщает “Лента.ру”.

В материале французского издания утверждается, что на фоне провального контрнаступления ВСУ идёт много разговоров по поводу качества подготовки украинских солдат на базах НАТО. Кроме того, обсуждается и квалификация самих инструкторов альянса. По данным источников Le Monde, бойцов ВСУ готовят недолго. Помимо этого сами украинские военные, как отмечают специалисты НАТО, не всегда достаточно организованны.

Французское СМИ уверяет, что на базах НАТО во Франции украинских военных обучают “минной войне”, работе санитарных служб, боевым действиям в городских условиях и так далее.

Инструкторы стран НАТО стали усиленно вести подготовку украинских военных после начала специальной военной операции России. Солдаты и офицеры ВСУ проходят обучение как на территории страны, так и на иностранных военных базах.