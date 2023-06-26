Западные СМИ искажали информацию о мятеже Евгения Пригожина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил высказывания американского телеканала CNN о том, что разведка США знала заранее о готовящемся мятеже, а также об ожиданиях что события субботы будут “более кровавыми”.

На вопрос журналистов о реакции западных СМИ на мятеж Пригожина Лавров отметил, что внимательно следил за публикациями.

“Возможно, передача желаемого за реальное — это то, что наши западные коллеги испытали вчера и вечером в субботу. Я изучал, как события в России освещаются в СМИ”, – заявил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, что Пригожин уже находится в Беларуси, куда он отправился после переговоров с Александром Лукашенко и прекращением продвижения на Москву. Подразделения ЧВК “Вагнер” ушли в полевые лагеря.