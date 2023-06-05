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Поставка истребителей F-16 Киеву со стороны стран Запада, если таковая случится, только усилит напряжённые отношения между Москвой и НАТО и будет способствовать эскалации конфликта на Украине. Об этом во время посещения одной из российских военных баз в Таджикистане рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров – сообщает РИА “Новости”.

На протяжении уже нескольких месяцев в США и Европе идут разговоры о возможной передаче Киеву современных самолётов F-16 американского производства или схожих моделей европейских истребителей. Впрочем, окончательного решения на этот счёт не принято – часть политиков, военных и экспертов на Западе выступают против таких поставок.

Тем не менее от США и их европейских союзников можно ожидать чего угодно – сказал Лавров. В любом случае, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, такие поставки ни к чему хорошему не приведут. Тем более что одна из модификаций F-16 способна нести ядерное оружие, рассказал Лавров. Российские военные это прекрасно понимают, добавил глава МИДа.

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