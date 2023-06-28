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Украинский Генштаб при отсутствии успехов в действиях ВСУ постоянно заявляет о “продуктивности”контрнаступления. Однако “продвижения вперед”, о котором говорят в Киеве, на самом деле не наблюдается. На линии Сватово-Кременная, к примеру, российские военные выстроили непробиваемую оборону, пройти которую боевики ВСУ не в состоянии.

Одновременно с этим ВС РФ осуществляют наступление на Купянск. Они продвигаются вперед на всей 90-километровой линии от Раздоловки и Веселого, что в 32 километрах от Кременной в ЛНР, до Стельмаховки, пишет портал “Свободная пресса”.

Также российские подразделения постепенно создают буферную зону вокруг стратегически важного населенного пункта Кременная, чтобы затем форсировать Северный Донец и освободить Белогоровку. Эта цель, по мнению экспертов, очень близка и может быть достигнута в кратчайшие сроки.

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