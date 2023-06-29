В преддверии саммита стран НАТО, который пройдёт в Вильнюсе 11 и 12 июля, МИД Украины усилил риторику по поводу возможного вступления страны в альянс. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина “заслуживает вступления в НАТО”. Соответствующее заявление он сделал 29 июня – сообщает ТАСС.

Впрочем, Кулеба признал, что присоединение Украины к НАТО возможно только после завершения военного конфликта на её территории. Ранее об этом же заявлял генсек Североатлантического военного блока Йенс Столтенберг: он отмечал, что во время боевых действий Украину не собираются принимать в НАТО.

В своём заявлении Кулеба также рассказал, что киевские власти никогда не просили, чтобы в военном конфликте с Москвой участвовали третьи страны. По словам главы украинского МИДа потребности Украины просты: ей дают оружие, а “остальную работу” она сделает сама.

В Москве крайне отрицательно относятся к возможному вступлению Украины в НАТО. Ранее российские власти не раз отмечали, что одна из целей специальной военной операции состоит в том, чтобы не допустить вхождения Украины в альянс. В противном случае, это поставит под угрозу безопасность России.