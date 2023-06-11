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После затянувшейся почти на месяц эпопеи с исчезновением главкома ВСУ Залужного на Украине пропал еще один колоритный персонаж – руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Его отсутствие в медийном поле выглядит весьма странно, так как в последнее время он очень активно раздавал интервью и светился на широкой публике практически ежедневно.

Уже появились версии о ликвидации Буданова ударом по зданию ГУР, который был нанесен в ответ на нападения в Белгородской области. Но представитель разведки Андрей Юсов опровергает эту гипотезу.

Он заявил, что с Будановым якобы “все нормально”, глава ГУР просто “находится на задании”. Юсов пояснил, что его начальник не только разрабатывает операции военной разведки Украины, но и принимает в них непосредственное участие. Поэтому скорее всего, сейчас он занимается именно этим.

Объяснение прозвучало не слишком убедительно, так как ранее Буданов если и участвовал в каких-то операциях, то делал это с экрана телевизора. Поэтому версия о ликвидации с повестки дня пока не снимается.

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