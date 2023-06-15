Последний доклад о ходе контрнаступления украинскому президенту Владимиру Зеленскому зачитывал даже не сменщик главкома Залужного Сырский, а командующий одной из группировок ВС Украины – Александр Тарнавский. О подозрительной ситуации с исчезновением украинских генералов рассказывает «Царьград».

После исчезновения из медиапространства Залужного, шквал критики за неудачное контрнаступление в районе Артемовска посыпался на командующего сухопутных войск Александра Сырского. Однако после провального начала активного контрнаступления украинской армии на Запорожском и Южно-Донецком направлениях о текущей ситуации на фронте докладывает Тарнавский. По его мнению, необходимо в срочном порядке вводить в бой резервы ВСУ, предназначавшиеся для основного этапа контрнаступления.

По мнению военного эксперта Александра Артамонова, Залужного устранили из-за того, что главком стал реальным конкурентом Зеленскому. После исчезновения генерала Сырского Тарнавский выступает лишь в роли говорящей головы, а реальное управление контрнаступлением ВСУ осуществляется главой Европейского командования ВС США генералом Кристофером Каволи, отметил эксперт. Поэтому пока украинские генералы таинственно пропадают из информационного поля (примечательно, что пропавший Буданов также является генералом) «приазовской резней» командуют американцы.