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Школьник из Краснодарского края победил в Международном конкурсе юных чтецов «Живая классика». Карен Данелян учится в пятом классе в школе №4 в поселке Афипский. Мальчик стал одним из трех финалистов суперфинала конкурса. Данную информацию сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

В конкурсе принимали участие ученики из разных стран. В суперфинал вышли 10 талантливых школьников. Чтецы прибыли из Армении, Сирии, Эстонии, США, Мексики, России. Выступление проводилось в Москве на Красной площади. Жюри было до глубины души впечатлено выступлением Карена, который прочел отрывок из рассказа Сергея Силина «Жизнь без мобильника».

В составе жюри были известные личности: Дмитрий Дюжев, Тамара Крюкова, Игорь Скрипко, Александр Олешко. Победа была разделена между тремя участниками, получившими наибольшее количество баллов. Помимо Карена Данеляна в финал вышли еще две школьницы. Одна ученица из Костромской области, а другая – из Северной Осетии.

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