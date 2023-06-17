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Главной проблемой, которую Запад видит после подрыва Каховской ГЭС, является возможная нехватка зерна. Кроме того, могут возникнуть и другие сложности, рассказала Надежда Сарапина в публикации РИА Новости.

Первая из этих проблем – выход из строя оросительной системы, восстановить которую можно будет не раньше, чем через 3-4 года. Это, по мнению автора, может стать серьезным преимуществом для аграрных предприятий России, но пока упоминать об этом рано.

Кроме того, из-за дефицита зерна Европу ожидает новая волна инфляции. Также намечаются серьезные проблемы с логистикой, так как вывезти кукурузу и пшеницу автомобильным и железнодорожным транспортом вряд ли получится.

Напомним,ВСУ подорвали Каховскую ГЭС, что привело к затоплению части Херсонской и Николаевской областей.

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