Главной проблемой, которую Запад видит после подрыва Каховской ГЭС, является возможная нехватка зерна. Кроме того, могут возникнуть и другие сложности, рассказала Надежда Сарапина в публикации РИА Новости.

Первая из этих проблем – выход из строя оросительной системы, восстановить которую можно будет не раньше, чем через 3-4 года. Это, по мнению автора, может стать серьезным преимуществом для аграрных предприятий России, но пока упоминать об этом рано.

Кроме того, из-за дефицита зерна Европу ожидает новая волна инфляции. Также намечаются серьезные проблемы с логистикой, так как вывезти кукурузу и пшеницу автомобильным и железнодорожным транспортом вряд ли получится.

Напомним,ВСУ подорвали Каховскую ГЭС, что привело к затоплению части Херсонской и Николаевской областей.