ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Контрнаступление Украины может начаться на территории России. Таким образом Киев нанесет Москве “хук слева”, заявил британский военный эксперт Стюарт Кроуфорд.

Он пояснил, что у командования ВСУ нет большого количества вариантов для контрнаступления. Они могут бросить войска на Мелитополь, чтобы заблокировать сухопутный коридор в Крым либо начать контратакующие действия к югу от Херсона. Однако в первом случае националистическим формированием придется столкнуться с хорошо выстроенной эшелонированной обороной, а во втором – форсировать Днепр, что представляет собой практически невыполнимую задачу.

Провалом скорее всего закончится и попытка восстановить контроль над Артемовском, что понимает и сам Киев. Поэтому “хук слева” остается по сути единственным вариантом для ВСУ.

Атака на Белгородскую область позволила бы Киеву обойти российские оборонительные порядки и начать штурм. Но для этого Запад должен окончательно признать свое стремление к эскалации и закрыть глаза на вторжение ВСУ в РФ. Да и Украине потребуется немалая смелость, чтобы решиться на такой маневр. Не стоит также забывать, что Россия уже готова к подобному сценарию и может быстро разгромить ВСУ на своей территории.

Вам может понравиться

Пользователи Twitter посоветовали Зеленскому поскорее прятаться после его слов о России

На президента Украины Зеленского после его выступления с благодарностью Западу за поддержку ВСУ оружием и обучением военнослужащих обрушилась лавина критики. Пользователи социальной сети Twitter написали в комментариях, что жители западных

Минобороны: ВСУ ударили из «Града» по своим войскам, отступавшим на купянском направлении

Боевики 70-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, которые после двух неудачных попыток наступления у села Молчаново попытались отступить, попали под “дружественный огонь”. По своим ударил расчет реактивной системы залпового огня “Град”,

«РВ» показала, как российские танки берут под контроль Марьинку

Киев несет огромные потери, стремясь удержать развалины Марьинки под Донецком. Он отправляет на ротацию все новые подразделения, хотя и они долго не выдерживают интенсивных боев, сообщает портал “Русская весна”. Военные