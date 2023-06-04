Контрнаступление Украины может начаться на территории России. Таким образом Киев нанесет Москве “хук слева”, заявил британский военный эксперт Стюарт Кроуфорд.

Он пояснил, что у командования ВСУ нет большого количества вариантов для контрнаступления. Они могут бросить войска на Мелитополь, чтобы заблокировать сухопутный коридор в Крым либо начать контратакующие действия к югу от Херсона. Однако в первом случае националистическим формированием придется столкнуться с хорошо выстроенной эшелонированной обороной, а во втором – форсировать Днепр, что представляет собой практически невыполнимую задачу.

Провалом скорее всего закончится и попытка восстановить контроль над Артемовском, что понимает и сам Киев. Поэтому “хук слева” остается по сути единственным вариантом для ВСУ.

Атака на Белгородскую область позволила бы Киеву обойти российские оборонительные порядки и начать штурм. Но для этого Запад должен окончательно признать свое стремление к эскалации и закрыть глаза на вторжение ВСУ в РФ. Да и Украине потребуется немалая смелость, чтобы решиться на такой маневр. Не стоит также забывать, что Россия уже готова к подобному сценарию и может быстро разгромить ВСУ на своей территории.