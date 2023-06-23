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Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в известной социальной сети провокационные снимки. 35-летняя артистка снялась в фотосессии в сельском стиле. На ней был надет белый летний костюм, состоящий из топа и юбки. Место съемок – поле с высокой травой и ковылем.

На первом фото, выложенном в Сети, актриса запечатлена сидя в траве с приподнятой юбкой и спущенными бретелями топа. При этом ее бедра сильно оголены. Волосы Кристины пышные и кудрявые. По всей вероятности, артистка надела парик.

Второе фото – еще более провокационное. На нем Кристина представлена спиной к камере в одном топе. На ней нет ни юбки, ни нижнего белья, поэтому ягодицы полностью обнажены.

Сразу видно, что снимал любимый мужчина…» — написала Кристина Асмус под фотографиями. Также она отметила, что фотосессия происходила в Ярославле, где проводятся съемки сериала «Райцентр».

Отмечается, что снимки были сделаны на «Полароид» избранником Кристины – Романом Евдокимовым.

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