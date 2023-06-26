В деревне Березники Ярославской губернии в 1768 году родилась Прасковья Жемчугова. Ее отец был кузнецом, простым крепостным в семье, но отличительной особенностью было то, что он принадлежал к богатейшему роду Шереметьевых, пишет sport24.ru.

Когда Прасковье достигла восьми лет, ее взяли в имение графа Петра Шереметьева в Кусково. Спустя некоторое время она вышла замуж за сына графа, Николая Шереметьева. Его семья обладала огромным количеством имений и владела двумястами тысячами крепостных. У Прасковьи с детства был сильный и гибкий голос, и планировалось, что она будет подготовлена для выступлений в музыкальном театре графа Шереметьева. Она также владела французским и итальянским языками, умела играть на клавесине и арфе.

В дебюте Прасковьи на театральной сцене наступил 1779 год. В 1797 году Николай Шереметьев и Прасковья, вместе с остальными актерами труппы, переехали в Санкт-Петербург. Вскоре между ними завязался роман, и они решили тайно пожениться. Однако из-за влажного климата в городе у Прасковьи обострился наследственный туберкулез, и она потеряла голос. Николай Шереметьев отпустил Прасковью и ее семью на свободу. Несколько дней после рождения сына Прасковья умерла от чахотки в возрасте 35 лет.