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Джастин Трюдо, занимающий пост премьер-министра Канады, подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому российский самолет Ан-124 «Руслан», который ранее был конфискован канадскими властями, во время своего визита в Киев. Издание «Московский Комсомолец» рассказало о реакции граждан Канады на данный инцидент в социальных сетях.

Примечательным является тот факт, что российский самолет еще в начале 2022 года прибыл на территорию Канады с гуманитарным грузом, на его борту находились тесты на коронавирус и медицинские маски. Граждан Канады возмутил тот факт, что власти страны конфисковали самолет, который прибыл с гуманитарной миссией.

Один из канадцев написал на своей страничке в одной из социальных сетей, что он приносит извинения России от имени всех канадцев за преступные действия нынешнего правительства страны. При этом другие пользователи социальной сети отметили неблагодарность канадского правительства.

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