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Даже если Запад предоставит Киеву несколько десятков истребителей F-16, они не спасут ситуацию, уверен бывший военнослужащий армии США Станислав Крапивник. Он рассказал изданию “Московский комсомолец”, что без вступления на украинскую территорию армии Североатлантического альянса с авиацией и техникой Киев проиграет.

“Только если само НАТО не вступит в противостояние со своей авиационной составляющей. Несколько единиц самолётов или даже несколько десятков не позволят противнику развернуться и контролировать воздух. Им для этого нужно несколько сотен истребителей и постоянное их пополнение”, – пояснил аналитик.

При этом он напомнил, что в распоряжении России имеются современные средства ПВО, из-за которых даже при вступлении в конфликт натовской авиации она будет нести огромные потери.

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