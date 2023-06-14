Киев после 10 дней контрнаступления взял тактическую паузу и готовится ко второй фазе операции. Бывший военнослужащий американской армии Станислав Крапивник отметил, что в действиях ВСУ практически не наблюдается оптимизма, так как за десять дней они не сумели достичь ни одной важной цели.

Сейчас ВСУ готовят 11 механизированных бригад и 9 танковых “кулаков”, в распоряжении каждого из которых будет не менее 75 боевых машин. Также украинская армия перебрасывает в Харьков средства ПВО. Туда направляются С-300 советского образца, а также “Гепарды” и IRIS-T из стран НАТО. Также упорно ходят слухи об отправке на Украину еще одной батареи ЗРК “Пэтриот” из Польши. Это необходимо Киеву, чтобы снизить активность действий российской авиации.

Вторая фаза контрнаступления, по мнению Крапивника и ряда других военных экспертов, начнется 26 июня. К этому времени Польша с Румынией поставят Киеву 46 истребителей МиГ-29. Помимо этого, в Одессе формируется флотилия, в которой ВМС Украины намерены задействовать до 900 безэкипажных катеров.