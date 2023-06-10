Военнослужащие ВС РФ, конструкторы и журналисты с нетерпением ожидают, когда трофейные танки “Леопард 2” прибудут в тыл. Военный корреспондент Александр Коц пояснил, что они уже отправлены.

Он отметил, что и эксперты, и инженеры очень хотят “пощупать” распиаренный немецкий танк. У конструкторов имеется и другое желание – выжать из боевой машины все, что касается технологических решений. Не исключено, что после столь быстрого попадания танков в руки ВС РФ Запад начнет думать, прежде чем отправлять в Киев свою высокотехнологичную технику.

Коц также добавил, что простые россияне с нетерпением ждут информации о немецких танках и другой натовской бронетехнике на службе ВСУ. Поэтому необходимо публиковать о трофеях как можно больше информации.