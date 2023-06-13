Эксперт в области косметологии Ольга Попова рассказала журналистам ФАН, каким образом можно подобрать солнцезащитное средство с учетом индивидуальных особенностей. Ведь, по словам эксперта, неправильно подобранное SPF-средство не сможет гарантировать защиту от ультрафиолета.

По словам косметолога, SPF расшифровывается как Sun Protection Factor и переводится солнцезащитный фактор. И чем выше указанная на средстве цифра, стоящая за этой аббревиатурой, тем больше защита от излучения солнечных лучей.

Солнцезащитные средства бывают двух видов. Действие первых заключается в отражении ультрафиолетового излучения от кожи. В их составе присутствует цинк или титан, препятствующие проникновению солнечных лучей к коже. Другие виды подобных средств обладают так называемой химической защитой. Это достаточно сложная формула содержащихся в средстве веществ, способная поглощать УФ-излучение и преобразовывать его в другие виды энергии. Второй вариант считается более безопасным и эффективным.

Подбирать солнцезащитные средства стоит в зависимости от типа своей кожи. Так к 1 типу относятся люди с бледной кожей, которая не покрывается ровным загаром, а обгорает. В таком случае нужно выбирать УФ-защиту выше 50. Люди со светлой кожей относятся ко 2 типу. Для них подойдет значение SPF 50. К третьему типу относятся люди со светлой кожей и темными волосами. Но кожа не склонна к сильному обгоранию. В данном случае – SPF 25-40. А вот к 4 типу относятся обладатели смуглой кожи – значение УФ-защиты 20-30.