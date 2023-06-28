Запад намерен предоставлять Украине военную помощь как минимум в течение ближайших 2-3 лет. При этом он постоянно отправляет в Киев все более опасные и дальнобойные виды вооружений, причем эта ситуация в ближайшее время точно не изменится, рассказал РИА Новости военный эксперт Игорь Коротченко.

Он отметил, что все это нужно учитывать, осуществляя дальнейшее планирование специальной военной операции. Достичь ее целей в подобных условиях можно только одним способом – переходом от оборонительных к наступательным действиям.

Напомним, что США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, который обойдется в 500 млн долларов. В него включены 30 боевых машин пехоты “Брэдли”, боеприпасы для ПЗРК “Стингер”, реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитно-ракетных комплексов Patriot. Также Киев получит 25 новых бронетранспортеров Stryker, артиллерийские снаряды и авиабомбы.