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На Запорожском направлении российскими военнослужащими группировки «Восток» был взят в плен украинский командир с позывным «Лесник». Во время допроса украинский военный рассказал об особенностях контрнаступления ВСУ.

Военнопленный лейтенант ВСУ Андрей Костюк рассказал, что под его командованием был взвод 2-го батальона 31-й ОМБР. По его словам, он был мобилизован еще 24 февраля 2022 года. Он рассказал, что его задачей был штурм российских позиций в Запорожской области на Времевском участке фронта. 5 июня его боевая машина подорвалась на мине. Вместе с сослуживцами он отправил запрос об эвакуации вышестоящему командованию, но за ними не стали высылать бригаду спасения.

В итоге украинские военные осознали, что командованием они были направлены для разминирования данного пути, путем собственной гибели от мин, с целью дальнейшего прохождения штурмовых отрядов. В итоге было вынесено коллективное решение сдаться в плен российским военным.

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