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В распоряжении ВСУ имеется большое количество боевой техники западного образца, но катастрофически не хватает личного состава. Об этом сообщил портал “Военное обозрение” со ссылкой на украинские источники.

Первая и главная проблема, которая моментально всплыла в первые дни контрнаступления – это нехватка живой силы. Киев отлично ее осознает и именно поэтому проводит принудительную мобилизацию с элементами киднеппинга. Но она уже не позволяет перекрыть дефицит личного состава.

Вторая проблема тоже касается кадров, но квалифицированных. То есть, у ВСУ просто некому ремонтировать, обслуживать и даже надлежащим образом использовать всю ту технику, которую Киев получил от Запада.

По мнению экспертов, командование ВСУ столкнулось с дилеммой – бросать в бой всех, кого удалось собрать и махнуть рукой на отсутствие квалифицированных кадров, либо просто приостанавливать и переносить контрнаступление до того момента, пока не будут обучены специалисты.

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