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Константин Эрнст был награжден Государственной премией президентом России. Гендиректор «Первого канала» прибыл в Кремль на вручение награды со своей молодой супругой Софьей и детьми. Таким образом, общественность впервые увидела детей Эрнста от новой жены.

Стоит отметить, что у Эрнста в браке Софьей родилось две девочки и сын. Первая дочка Эрика появилась на свет в 2016 году, а младшая Кира год спустя. Мальчика по имени Лев супруга подарила Эрнсту в 2020 году. До этого момента журналистам не удавалось запечатлеть детей гендиректора «Первого канала». Супруги также не публиковали фото детей в социальных сетях.

На видеозаписи трансляции церемонии награждения девочки сидели с матерью среди приглашенных и их родных. Стоит отметить, что обе малышки очень похожи на свою мать – Софью.

Отметим, что Константин Эрнст получил Государственную премию за фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко. Данная картина стала первой, которая была снята в космосе.

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