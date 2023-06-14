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Санитарная зона на границе РФ, о которой на встрече с военными корреспондентами говорил президент Владимир Путин, не должна быть уже 20-30 километров. При этом сначала ее лучше обустраивать в самых уязвимых местах – вдоль всей границы Белгородской области, уверен политолог Иван Коновалов.

«Санитарная зона может быть разной ширины, но по крайней мере 20–30 км. Чтобы было пространство для манёвра и чтобы знать эту зону и при необходимости накрывать её артиллерийским огнём и другими средствами обрабатывать», – пояснил аналитик.

Он отметил, что Россия давно уделяет внимание практически всему пространству от Черного до Белого моря. Поэтому в приграничных районах можно обустроить санитарную зону, даже не отвлекая крупные силы от проведения специальной военной операции.

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