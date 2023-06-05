Как сообщает «Коммерсантъ», ученые всего мира особое внимание уделяют состоянию окружающей среды. Это дает возможность делать прогнозы относительно возможных стихийных бедствий, тем самым предотвращать некоторые природные катастрофы.

При помощи цифровых систем экомониторинга специалистам удается анализировать качество воздуха, предвещать о возможности появления и распространения лесных пожаров в определенных зонах. Также ученые активно изучают пробы воды в конкретных водоемах для того, чтобы знать о любых видоизменениях.

К примеру, на протяжении 78-летнего периода ученые исследуют воду из озера Байкал, которое является самым большим пресноводным озером во всем мире. Пробы воды берутся с целью исследования экосистемы озера. Изучая фито- и зоопланктон, специалисты определяют состояние данного водоема. Планктон является источником пищи для многих обитателей в озере. И если в составе проб воды есть какие-то изменения, то ученые узнают об этом.