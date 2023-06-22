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Главная заслуга провального начала большого украинского контрнаступления на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, которое началось еще 4 июня, принадлежит российским бойцам, удерживающим оборонительные рубежи на передней линии фронта. Об этом в своем Телеграм-канале написал заместитель руководителя управления Росгвардии по ДНР и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

По словам комбата, на линии боевого соприкосновения уже семнадцатый день подряд идут очень жестокие боевые действия. В ходе боевых действий противник несет огромные потери, однако и российские подразделения теряют людей. Ходаковский сообщил, что в одной из десантных бригад на переднем крае «от первоначального состава осталось не слишком много», однако раненых солдат заменяют бойцы из резерва.

При этом заместитель командира десантной бригады, по словам комбата, «спустился в окопы к рядовым бойцам из штаба, чтобы личным примером мотивировать ребят на защиту Родины». Также Ходаковский призвал не делать поспешных выводов об неудачах на фронте со стороны ВС Украины, поскольку «генеральная битва только началась и главное сражение все еще впереди».

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