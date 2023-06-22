Танки Т-90М, которые российские войска используют в зоне проведения специальной военной операции, нагоняют страх на противника, отчего он “зарывается в землю”. Об этом рассказал командир одной из таких боевых машин – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на ролик, опубликованный Минобороны РФ.

По словам “Перуна”, – такой позывной у командира экипажа Т-90М – свидетельства о том, что украинские военные боятся танков, слышны по радиоперехватам. Командир Т-90М рассказал: такие боевые машины – серьёзная огневая мощь, которую не так-то просто заметить издали. Всё дело в теплозащитном кожухе, он мешает неприятелю увидеть боевую машину в тепловизионный прицел.

РИА “Новости” отмечает, что основная задача танков Т-90М в зоне СВО – подавление огневых точек противника и его опорных пунктов. Танки могут наносить удары на значительное расстояние, причём необязательно, чтобы цель была в прямой видимости. Экипажи боевых машин находятся в контакте с операторами беспилотных летательных аппаратов, которые корректируют их стрельбу.