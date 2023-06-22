Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Танки Т-90М, которые российские войска используют в зоне проведения специальной военной операции, нагоняют страх на противника, отчего он “зарывается в землю”. Об этом рассказал командир одной из таких боевых машин – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на ролик, опубликованный Минобороны РФ.

По словам “Перуна”, – такой позывной у командира экипажа Т-90М – свидетельства о том, что украинские военные боятся танков, слышны по радиоперехватам. Командир Т-90М рассказал: такие боевые машины – серьёзная огневая мощь, которую не так-то просто заметить издали. Всё дело в теплозащитном кожухе, он мешает неприятелю увидеть боевую машину в тепловизионный прицел.

РИА “Новости” отмечает, что основная задача танков Т-90М в зоне СВО – подавление огневых точек противника и его опорных пунктов. Танки могут наносить удары на значительное расстояние, причём необязательно, чтобы цель была в прямой видимости. Экипажи боевых машин находятся в контакте с операторами беспилотных летательных аппаратов, которые корректируют их стрельбу.

Вам может понравиться

В странах ЕС хотели бы, но не могут принять русских туристов

На этой неделе в Европе начинается сезон отпусков, но политические мотивы, из-за которых континент закрылся “чугунным занавесом” от российских туристов, вряд ли позволят туристической индустрии снова получать крупные прибыли, пишет

WSJ: Китай извлекает уроки, глядя как проходит российская спецоперация на Украине

КНР присматривается в специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, и извлекает для себя определённые уроки. В частности, речь идёт об оснащении армии и возможных последствиях, к которым может

Wink будет транслировать сериал «Ухожу красиво» с Владимиром Яглычем

На видеосервисе Wink 20 июня состоится премьера нового комедийного сериала «Ухожу красиво». Роль главного героя исполнил российский актер Владимир Яглыч. Режиссером проекта выступает Миша Поляков, являющийся лауреатом премии «Золотой Орел».