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24 июня около 23:40 бойцы ЧВК “Вагнер” уехали из Ростова. Колонна, состоящая из легковых авто, пикапов, грузовиков и специальной техники, которая перевозила танки и бронетранспортеры, покинула город в сопровождении машин ДПС.

На специальную платформу был погружен и танк, который днем не смог выехать из ворот цирка. Он немного повредил опоры и все же выбрался на дорогу, после чего также покинул город.

Ростовчане, которые делали фотографии на память, не скрывали своей радости. Они высказали надежду, что больше в городе не будет такого большого количества военных.

Напомним, местные жители и граждане всего региона в основном осуждали действия ЧВК “Вагнер”, попытавшейся поднять военный мятеж.

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