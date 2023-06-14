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Разрушение Каховской ГЭС превратило водохранилище в болото, однако в распоряжении ВСУ имеется оборудование, которое вполне может помочь им перебраться на другой берег Днепра и зайти в тыл российским ВС, пишет издание iDNES.

Авторы публикации отмечают, что Запад предоставил Киеву все необходимое для проведения такой операции, поэтому подразделениям морской пехоты не стоит упускать момент.

Если же Киев будет медлить, то российские ВС снова смогут выйти к левому берегу реки и взять Херсон под огневой контроль. При этом эксперты отмечают, что пока уровень воды в Днепре не дает возможности рассчитывать на успех. Нужно выжидать, когда он опустится еще ниже.

Напомним, что украинская армия подорвала Каховскую ГЭС, что привело к затоплению части Херсонской и Николаевской областей.

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