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Появление войск НАТО на территории Украины станет объявлением России. При этом совершенно неважно, будет ли это общее решение Североатлантического альянса или инициатива “группы стран”, как выражается бывший генсек блока Андерс Фог Расмуссен, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

Участие сил НАТО в конфликте на Украине вполне возможно в случае полного провала контрнаступления ВСУ. В этой ситуации блок или отдельные его страны могут направить войска под видом “добровольцев” для спасения киевского режима, а также части территорий, включая Киев и западные регионы.

Однако Альянс должен понимать, что Россия воспримет такое вмешательство как начало Третьей мировой войны.

«Но все действия, которые сейчас планирует Брюссель, являются объявлением нам третьей мировой войны. А это означает применение учебно-тактического, а потом более мощного стратегического ядерного оружия, что чревато катастрофой», – пояснил аналитик.

Ранее примерно о том же говорил и военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что Расмуссен не осознает последствий подобных заявлений, а вместе с тем, и ввода войск на территорию Украины.

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