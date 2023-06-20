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19 июня целая серия взрывов прозвучала в Харьковской области. Об этом сообщило издание Klymenko Time. Кроме того, ночью и днем в понедельник ракетные удары наносились по другим тыловым регионам Украины.

Так, мощнейший взрыв прогремел в Одессе после полуночи. Ракетный удар, а также зарево, которое его сопровождало, слышали и видели жители населенных пунктов вблизи областного центра.

Минувшей ночью тревога объявлялась по всей территории Западной Украины, взрывы были слышны во Львове и области. Также сообщается о многочисленных ударах по военным и промышленным объектам в Запорожье, жители Киева пишут о дронах-камикадзе “Герань-2”, замеченных над украинской столицей.

Напомним, что удары по тылам противника наносятся для уничтожения западной техники и вооружения, чтобы сорвать планы контрнаступления ВСУ.

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