19 июня целая серия взрывов прозвучала в Харьковской области. Об этом сообщило издание Klymenko Time. Кроме того, ночью и днем в понедельник ракетные удары наносились по другим тыловым регионам Украины.

Так, мощнейший взрыв прогремел в Одессе после полуночи. Ракетный удар, а также зарево, которое его сопровождало, слышали и видели жители населенных пунктов вблизи областного центра.

Минувшей ночью тревога объявлялась по всей территории Западной Украины, взрывы были слышны во Львове и области. Также сообщается о многочисленных ударах по военным и промышленным объектам в Запорожье, жители Киева пишут о дронах-камикадзе “Герань-2”, замеченных над украинской столицей.

Напомним, что удары по тылам противника наносятся для уничтожения западной техники и вооружения, чтобы сорвать планы контрнаступления ВСУ.