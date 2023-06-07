Командование вооруженных сил Украины добило плотину Каховской ГЭС, что привело к настоящему экоциду в Херсонской области. Военный эксперт и глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич рассказал, каким образом данное событие повлияет на ход специальной военной операции.

По мнению эксперта, неконтролируемый сброс большого количества воды в реку Днепр выгоден в первую очередь для вооруженных сил Украины, поскольку они обезопасили для себя линию фронта на данном направлении. В настоящий момент отмечается переброска остатков херсонского гарнизона на другие направления фронта.

При этом значительная часть оборонительных рубежей, выстроенная российскими силами на левом берегу Днепра, оказалась под водой. Поэтому после падения уровня воды и просыхания грунта украинские подразделения могут попытаться осуществить десантную операцию.

Скорее всего командование ВС Украины попытается пойти в контратаку на Крым, поскольку Вашингтон требует именно этого. В таком случае, по мнению Клинцевича, украинская армия будет наступать в направлении Мелитополя, а после снижения уровня воды ударит со стороны Херсона в направлении Армянска.