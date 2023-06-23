Певица Клава Кока, разместившая свои публикации в Instаgram (признана в РФ экстремистской и запрещена), насмешила своих поклонников вопросом о том, какую фотографию лучше отправить своему бывшему парню, и опубликовала серию снимков, на которых она позирует в купальнике.

«Сижу и думаю: какую фотку лучше отправить бывшему?» – написала Клава.

Комментарии к этой публикации привлекли внимание не только фанатов исполнительницы, но и известных звезд российского шоу-бизнеса, таких как телеведущий Тимур Родригес и певица Мари Краймбрери.

«Фотку подробной инструкции «Как правильно убиться об стену, если ты потерял такую, как Клава!» – пошутил Родригес.

Поклонники певицы выразили восхищение ее внешностью и фигурой, советуя отправить бывшему все фотографии, чтобы он расстроился из-за утраты отношений.

С 2013 по 2018 годы Клава Кока встречалась с Дмитрием Курышкиным. Затем ее новым бойфрендом стал блогер Дима Гордей, но пара рассталась в 2021 году. О новых отношениях певицы ничего неизвестно.