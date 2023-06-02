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Издание Business Insider сообщает со ссылкой на шанхайскую газету Laodong Daily о случае увольнения работника в Китае из-за продолжительных посещений туалета. Сотрудник проводил в туалете от трех до шести часов каждый день, объясняя свое поведение последствиями прошедшей операции.

Инцидент произошел в 2015 году, и работодатель фиксировал длительное отсутствие сотрудника на его рабочем месте в период с июля по сентябрь. Записи компании показали, что только с 7 по 17 сентября работник посетил туалет 22 раза, причем каждый раз проводил там от 47 до 196 минут.

При увольнении работодатель ссылался на правила, касающиеся опозданий, раннего ухода с работы и отгулов. Однако работник не согласился с принятым решением и обратился в арбитражный суд с требованием о восстановлении его на работе.

Дело достигло высшего суда Тяньцзиня, который отказал работнику в удовлетворении его требований. Суд пришел к выводу, что такое продолжительное время, проводимое в туалете, не соответствует разумным и нормальным физиологическим потребностям.

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