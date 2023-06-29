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Популярный российский исполнитель Филипп Киркоров получил в подарок портрет со своим изображением. Примечательным является тот факт, что на голове у артиста была изображена корона императора.

Филипп был очень тронут презентом. Его привело в восторг, что на портрете он очень похож на себя настоящего. «Обалдеть! Честно, я даже не могу сдержать эмоции, потому что это настолько трогательно», – сказал артист в кадре.

Отмечается, что изображение «короля российской поп-сцены» было выполнено на коже. Мастер изготавливал портрет более месяца, так как работа является очень кропотливой и сложной. Картина была расписана пурпуром и золотом, что привело Филиппа в восторг. Артист поблагодарил автора за его работу.

Филипп Бедросович настолько растрогался подарком от поклонника, что на его глазах выступили слезы. «Наверное, это возраст. Честно, ребята, просто нереально!», – заявил Киркоров, отметив, что с годами ему становится все труднее скрывать свои эмоции.

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