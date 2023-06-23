Обломки пассажирского судна “Титаник”, затонувшего в 1912 году – это место упокоения погибших на нем людей. Именно поэтому не стоит беспокоить их ради развлечения, считает исполнительно Филипп Киркоров.

Он отметил, что исследовательские экспедиции позволяют узнавать что-то новое о трагедии, находить дополнительные детали. Но в последние годы никто ничего не исследует, к “Титанику” рвутся туристы, которым хочется просто посмотреть на затонувшее судно. В таких целях беспокоить место столь серьезной трагедии не стоит.

Так Киркоров прокомментировал крушение батискафа “Титан”. По словам представителей Береговой охраны, туристическую подлодку просто раздавило давлением воды.