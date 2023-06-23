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Обломки пассажирского судна “Титаник”, затонувшего в 1912 году – это место упокоения погибших на нем людей. Именно поэтому не стоит беспокоить их ради развлечения, считает исполнительно Филипп Киркоров.

Он отметил, что исследовательские экспедиции позволяют узнавать что-то новое о трагедии, находить дополнительные детали. Но в последние годы никто ничего не исследует, к “Титанику” рвутся туристы, которым хочется просто посмотреть на затонувшее судно. В таких целях беспокоить место столь серьезной трагедии не стоит.

Так Киркоров прокомментировал крушение батискафа “Титан”. По словам представителей Береговой охраны, туристическую подлодку просто раздавило давлением воды.

“До последнего хотелось верить в чудо. И снова с этим кораблем связана трагедия, и снова совпадения, даже мистика”, – прокомментировал катастрофу Филипп Киркоров в своем телеграм-канале.

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