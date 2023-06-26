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Американские сценаристы, объявившие забастовку, раскритиковали Ким Кардашьян, принявшую участие в съемках популярного хоррор-сериала «Американская история ужасов». Как сообщает издание Deadline, звезда опубликовала пост в популярной соцсети, сопровожденный фотографиями со съемочного процесса шоу. Это вызвало гнев со стороны представителей американской Гильдии сценаристов.

Бастующие сценаристы подвергли критике Ким Кардашьян, упрекнув ее в том, что она не воздержалась от съемок во время их забастовки, как это было сделано многими другими представителями киноиндустрии.

Под ее постом была опубликована масса комментариев, таких как «Вы собираетесь защищать бастующих сценаристов, пока работаете над их сериалом, мэм?». Или же «Сейчас было отличное время, чтобы поддержать борцов за свои права».

Отметим, что голливудские сценаристы устроили крупнейший за последнее 15-летие пикет. Причиной забастовки является неудовлетворенность заработными платами. Контракт между Гильдией сценаристов США и студиями Голливуда окончился 1 мая.

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