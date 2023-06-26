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Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян побывала в студии модели и супруги Джастина Бибера Хейли. 42-летняя Ким поделилась подробностями личной жизни с Хейли. Во время разговора, селебрити рассказала, что давно уже присоединилась к клубу «mile high». Так принято говорить о людях, которые занимались сексом во время полета на самолете.

Кардашьян также спросила у Хейли, занималась ли она сексом во время полета, на что супруга Джастина Бибера ответила утвердительно. Ким рассмеялась в ответ и сказала, что думала ответ Хейли будет иным. «Я думала, ты просто скажешь типа: “Конечно, ты же распутная”», – смеясь сказала Кардашьян.

Также экс-жена Канье Уэста поделилась еще одним откровением. По словам модели, она любит заниматься «злым сексом». Под этой фразой она подразумевает примирительный секс или половой акт на пике конфликта со своим партнером. «Я за примирительный. Разве это не лучшее, что может быть?», – заключила Ким Кардашьян.

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