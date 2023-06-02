Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жительница украинской столицы предложила перевезти зенитный ракетный комплекс Patriot производства США с территории Киева в западные регионы страны из-за проблем со сном. Соответствующее обращение жительница Киева опубликовала на своей страничке в социальной сети.

По ее словам, этот «гребаный» Patriot лучше бы перевезли куда-нибудь на Западную Украину хотя бы на недельку, чтобы иметь возможность просто банально выспаться. Женщина посетовала, что не может нормально спать из-за громкой работы зенитного комплекса в ночное время суток.

Также женщина выразила надежду, что за подобное заявление ее «доблестная страна» не будет присылать к ней сотрудников Службы безопасности Украины. При этом она добавила, что пусть хотя бы неделю жители западных регионов страны на себе ощутят громкую работу американских систем противовоздушной обороны.

Напомним, что Министерство обороны Российской Федерации подтвердило уничтожение на территории аэропорта Жуляны в Киеве еще одного ЗРК Patriot производства США.

Вам может понравиться

Обозреватель Гейнс: Вашингтону не стоило вмешиваться в конфликт Москвы и Киева

Американским властям следовало бы заниматься своими проблемами, а не лезть на Украину, где Россия сейчас решает вопросы собственной безопасности. Такое мнение высказал блогер и обозреватель Майрон Гейнс. Его цитирует РИА

Mash: ВСУ атаковали Белгородскую область из зенитно-ракетного комплекса C-200

После мощного взрыва между населенными пунктами Красное и Осадчее в Алексеевском городском округе Белгородской области местные жители обнаружили огромную воронку. Они вызвали саперов, обнаруживших хвостовую часть и обломки зенитной ракеты

Newsweek: Германия нанесла жестокий удар по надеждам Украины на ускоренное членство в НАТО

Все страны НАТО заявляют, что Украина обязательно должна войти в блок. Но далеко не все готовы ради нее нарушать давно сложившиеся правила вступления новых государств. Так, глава МИД Германии Анналена