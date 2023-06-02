Жительница украинской столицы предложила перевезти зенитный ракетный комплекс Patriot производства США с территории Киева в западные регионы страны из-за проблем со сном. Соответствующее обращение жительница Киева опубликовала на своей страничке в социальной сети.

По ее словам, этот «гребаный» Patriot лучше бы перевезли куда-нибудь на Западную Украину хотя бы на недельку, чтобы иметь возможность просто банально выспаться. Женщина посетовала, что не может нормально спать из-за громкой работы зенитного комплекса в ночное время суток.

Также женщина выразила надежду, что за подобное заявление ее «доблестная страна» не будет присылать к ней сотрудников Службы безопасности Украины. При этом она добавила, что пусть хотя бы неделю жители западных регионов страны на себе ощутят громкую работу американских систем противовоздушной обороны.

Напомним, что Министерство обороны Российской Федерации подтвердило уничтожение на территории аэропорта Жуляны в Киеве еще одного ЗРК Patriot производства США.