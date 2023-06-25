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Украинские ВС будут воплощать план контрнаступления, предложенным главой оперативного командования “Таврия” Александром Тернавским. Он заключается в попытке растянуть российскую оборону, чтобы создать в ней уязвимые места.

Для этой цели Киев намерен провести десантную операцию с форсированием Днепра одновременно на пяти участках. При этом на трех из них планируется провести отвлекающий маневр, а два остальных станут основными.

Задача остается прежней – выйти сперва к Азовскому морю, а затем и к границе с Крымским полуостровом. чтобы перерезать сухопутный коридор и сломать логистику ВС РФ.

“Генштаб определил 5 участков где будут организованы понтонные переправы, три из которых будут второстепенными и только две основными. Отдельно готовится десантная операция ниже Каховской ГЭС, которая должна растянут силы противника”, – сообщают украинские СМИ со ссылкой на инсайдерскую информацию непосредственно от Генштаба.

Портал “Военное обозрение” пишет, что доверять этой информации нельзя, так как она исходит не от официальных источников. Однако предусмотреть вариант именно таких или подобных действий ВСУ совсем не помешает.

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