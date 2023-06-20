Эксперт в кибербезопасности, руководитель Positive Technologies Дмитрий Даренский рассказал, что является самой основной целью для хакеров, нападающих на российские промышленные предприятия. По его словам, основная цель киберпреступников – это взлом терминалов релейной защиты и автоматики (РЗА) и программируемые логические контроллеры (ПЛК).

Эксперт подчеркнул, что на данный момент серьезных атак на терминалы РЗА и на ПЛК еще не было. Однако известные попытки совершения атак привели к небольшим проблемам. По его словам, РЗА и ПЛК используются для контроля и регулирования работы электросетей промышленных предприятий и прочих объектов и электроподстанций.

Даренский подчеркнул, что каждое предприятие обязательно должно устанавливать средства защиты на оборудование, так как хакеры имеют в своем арсенале инструменты для осуществления атак на данные типы устройств. И хотя РЗА и ПЛК обычно не имеют отдельных средств защиты от хакерских взломов, они всегда должны состоять в технологической структуре предприятия, охраняемой от хакерских атак.