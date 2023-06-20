ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперт в кибербезопасности, руководитель Positive Technologies Дмитрий Даренский рассказал, что является самой основной целью для хакеров, нападающих на российские промышленные предприятия. По его словам, основная цель киберпреступников – это взлом терминалов релейной защиты и автоматики (РЗА) и программируемые логические контроллеры (ПЛК).

Эксперт подчеркнул, что на данный момент серьезных атак на терминалы РЗА и на ПЛК еще не было. Однако известные попытки совершения атак привели к небольшим проблемам. По его словам, РЗА и ПЛК используются для контроля и регулирования работы электросетей промышленных предприятий и прочих объектов и электроподстанций.

Даренский подчеркнул, что каждое предприятие обязательно должно устанавливать средства защиты на оборудование, так как хакеры имеют в своем арсенале инструменты для осуществления атак на данные типы устройств. И хотя РЗА и ПЛК обычно не имеют отдельных средств защиты от хакерских взломов, они всегда должны состоять в технологической структуре предприятия, охраняемой от хакерских атак.

Вам может понравиться

Иностранные компании планируют производить оружие на территории Украины

Киев ведёт переговоры с представителями западных оборонных компаний о размещении предприятий на территории Украины. Ряд европейских производителей уже выразили готовность сотрудничать. Об этом в беседе с агентством Reuters рассказал заместитель

МО РФ показало поражение немецкого танка Leopard-2A6 в зоне СВО

Танки Leopard немецкого производства, поставленные на службу ВСУ, продолжают хорошо гореть на линии соприкосновения. Портал “Русская весна” опубликовал фотографию еще одной уничтоженной боевой машины. На снимке видно, что самая современная

В Минобороны Украины ищут новые критерии оценки успешности контрнаступления

Киев пытается придумать новые критерии, по которым контрнаступление ВСУ будет успешным. Так, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что пройденные километры и захваченные украинской армией населенные пункты в число таких